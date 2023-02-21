Сагайдачный Владимир Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагайдачный Владимир Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1965

Сын: Сагайдачный Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сагайдачная Алиса Сергеевна

Рождение ребёнка
11.?.?

Дочь: Николусь Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Сагайдачная Алиса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагайдачная Алиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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