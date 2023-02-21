Сагайдачный Владимир Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1965
Сын: Сагайдачный Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сагайдачная Алиса Сергеевна
Рождение ребёнка
11.?.?
Дочь: Николусь Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Сагайдачная Алиса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно