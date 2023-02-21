Якубцова (Полторацкая) Александра Прокоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцова (Полторацкая) Александра Прокоповна

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Место рождения

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

10.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Мать: Полторацкая Евдокия Константиновна

д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.05.1923

Дочь: Кривонос Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
До 1923

Муж: Якубцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1924

Дочь: Шипуля Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1928

Сын: Якубцов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Якубцов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
10.09.1974
Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Качино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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