Якубцова (Полторацкая) Александра Прокоповна
Место рожденияд. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смерти10.09.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.05.1923
Дочь: Кривонос Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
16.02.1924
Дочь: Шипуля Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1928
Сын: Якубцов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Якубцов Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
10.09.1974
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Качино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР