Черняк Наталья
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Черняк Владимир МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Степан ВладимировичНеизвестно г.р.
Черняк Максим ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняк Максим Владимирович
Отец ребёнка: Черняк Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Владимирович
Отец ребёнка: Черняк Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно