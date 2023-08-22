Черняк Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черняк Наталья

Автор
АК
Кузьмичёва А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Черняк Владимир МихайловичНеизвестно г.р.
Дети
Степан ВладимировичНеизвестно г.р.
Черняк Максим ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняк Максим Владимирович

Отец ребёнка: Черняк Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Владимирович

Отец ребёнка: Черняк Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняк Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно

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