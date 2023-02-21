Перцов Пётр Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перцов Пантелеймон
Мать: Перцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Перцова Зинаида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Александр Петрович
Мать ребёнка: Перцова Зинаида Фёдоровна
Смерть
Неизвестно