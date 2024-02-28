Велигодская (Суслова) Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелигодская (Суслова) Оксана Викторовна

Велигодская (Суслова) Оксана Викторовна

avatar

Место рождения

Анар, Аршалынский район, Акмолинская область

Дата рождения

24.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981

Отец: Суслов Виктор Иванович

Мать: Суслова Лариса Васильевна

Анар, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Велигодский Максим Александрович

Отец ребёнка: Велигодский Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.10.2008

Дочь: Велигодская Евангелина Александровна

Отец ребёнка: Велигодский Александр Александрович

Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велигодский Александр Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close