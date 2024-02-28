Велигодская (Суслова) Оксана Викторовна
Место рождения
Дата рождения24.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981
Отец: Суслов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.09.2006
Сын: Велигодский Максим Александрович
Отец ребёнка: Велигодский Александр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.10.2008
Дочь: Велигодская Евангелина Александровна
Отец ребёнка: Велигодский Александр Александрович
Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно