Авдеева (Браун) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Браун) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Александрович

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Андрей Александрович

Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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