Шевнин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1968
Сын: Шевнин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шевнина Галина Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.09.?
Дочь: Абрамова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Шевнина Галина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно