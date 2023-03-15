Шевнин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1968

Сын: Шевнин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шевнина Галина Тимофеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.?

Дочь: Абрамова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Шевнина Галина Тимофеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Галина Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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