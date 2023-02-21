(Губина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1926 и 1928
Дата смертиОколо 1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1926 и 1928
Отец: Губин Андрей Степанович
Мать: Губина Фекла Ивановна
Бракосочетание
1951
Боград, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Около 1973
Новоенисейка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия