(Губина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1926 и 1928

Дата смерти

Около 1973

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1926 и 1928

Отец: Губин Андрей Степанович

Мать: Губина Фекла Ивановна

Бракосочетание
1951

Муж: Дайнеко Владимир Лазаревич

Боград, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дайнеко Владимир Лазаревич

Смерть
Около 1973
Новоенисейка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
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