Чистова (Грибушко) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1955
Дата смерти23.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1980
Отец ребёнка: Чистов Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
02.05.1985
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Чистов Виктор Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.2011