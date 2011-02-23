Чистова (Грибушко) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (Грибушко) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1955

Дата смерти

23.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1980

Сын: Чистов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Чистов Виктор Леонидович

Рождение ребёнка
02.05.1985

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Чистов Виктор Леонидович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.2011
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