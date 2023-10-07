Зенченко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенченко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Новикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенченко Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенченко Александр Иванович

Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич

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