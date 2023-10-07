Зенченко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1935
Дочь: Новикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенченко Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенченко Александр Иванович
Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Зенченко Иван Васильевич