Вагапов Юсуф Абдул-Кабирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1953
Дата смерти25.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1953
Отец: Вагапов Кабир Нагимулы
Рождение ребёнка
16.10.1975
Мать ребёнка: Сайфуллина Райля Анвар Кызы
Рождение ребёнка
27.06.1978
Дочь: Вагапова Элеонора Юсуф Кызы
Мать ребёнка: Сайфуллина Райля Анвар Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1992