Вагапов Юсуф Абдул-Кабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Юсуф Абдул-Кабирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1953

Дата смерти

25.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1953

Отец: Вагапов Кабир Нагимулы

Мать: Халилова Нурия Абдул Кызы

Рождение ребёнка
16.10.1975

Сын: Вагапов Эльдар Юсуф Улы

Мать ребёнка: Сайфуллина Райля Анвар Кызы

Рождение ребёнка
27.06.1978

Дочь: Вагапова Элеонора Юсуф Кызы

Мать ребёнка: Сайфуллина Райля Анвар Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфуллина Райля Анвар Кызы

Смерть
25.12.1992
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