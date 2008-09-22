Семяшкина Альбина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семяшкина Альбина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2008

Отец: Семяшкин Юрий Митрофанович

Мать: Семяшкина Надежда Александровна

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