Кандюкин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1958
Бракосочетание
25.09.1982
Рождение ребёнка
25.11.1983
Сын: Кандюкин Денис Алексеевич
Мать ребёнка: Кандюкина Галина Геннадьевна
Кстовская районная больница N1
Рождение ребёнка
27.08.1987
Сын: Кандюкин Станислав
Мать ребёнка: Кандюкина Галина Геннадьевна
Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Current address:1