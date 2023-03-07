Кандюкин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандюкин Алексей Николаевич

Кандюкин Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1958

Отец: Кандюкин Николай Фёдорович

Мать: Кандюкина Альбина Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.09.1982

Жена: Кандюкина Галина Геннадьевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1983

Сын: Кандюкин Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Кандюкина Галина Геннадьевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Кстовская районная больница N1
Рождение ребёнка
27.08.1987

Сын: Кандюкин Станислав

Мать ребёнка: Кандюкина Галина Геннадьевна

Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close