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Малец Павел

Место рождения

Жиличи, Брагинский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жиличи, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.04.1889

Сын: Мальц Мартын Павлович

Мать ребёнка: Федосья

Жиличи, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хима Павловна

Мать ребёнка: Федосья

Респ. Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малец Степан Павлович

Мать ребёнка: Федосья

Жиличи, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малец Андрей Павлович

Мать ребёнка: Федосья

Респ. Беларусь
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