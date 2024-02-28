Малец Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1889
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хима Павловна
Мать ребёнка: Федосья
Респ. Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосья
Респ. Беларусь