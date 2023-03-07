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Розова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Розова Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Розова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Розова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Розова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно
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