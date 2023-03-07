Розова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Розова Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Розова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Розова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Розова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Розов Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно