Подкорытова (Глухих) Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова (Глухих) Евлампия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1955

Сын: Подкорытов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Речкалова Нина

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеновых Зинаида

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Зоя

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкорытов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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