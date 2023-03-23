Подкорытова (Глухих) Евлампия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1955
Сын: Подкорытов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Речкалова Нина
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеновых Зинаида
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Зоя
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкорытов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно