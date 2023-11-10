Марья Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Аким Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Матрена Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Афимья Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Григорьевич
Смерть
Неизвестно