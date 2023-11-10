Марья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Аким Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Григорьевич

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Матрена Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Григорьевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Григорьевич

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Афимья Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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