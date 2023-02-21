Скобло Аркадий Аронович
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения08.03.1886
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886
Отец: Скобло Арон Янкелевич
Мать: Скобло Эстер
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1919
Жена: Скобло Анна Борисовна
Рождение ребёнка
22.12.1921
Дочь: Берман Елизавета Аркадьевна
Мать ребёнка: Скобло Анна Борисовна
Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Скобло Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скобло Анна Борисовна
Смерть
1988