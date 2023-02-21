Скобло Аркадий Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкобло Аркадий Аронович

Скобло Аркадий Аронович

avatar

Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

08.03.1886

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886

Отец: Скобло Арон Янкелевич

Мать: Скобло Эстер

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1919

Жена: Скобло Анна Борисовна

Рождение ребёнка
22.12.1921

Дочь: Берман Елизавета Аркадьевна

Мать ребёнка: Скобло Анна Борисовна

Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Скобло Борис Аркадьевич

Мать ребёнка: Скобло Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобло Анна Борисовна

Смерть
1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close