Степанов Виктор Семеныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Виктор Семеныч

Степанов Виктор Семеныч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Степанова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Сергеева Раиса Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Нина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close