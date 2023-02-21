Шевелёва Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва Ольга Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

OS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959

Отец: Шевелёв Юрий Петрович

Мать: Митрошкина Вера Гигорьевна

Бракосочетание
26.01.1979

Муж: Сенников Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
19.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенников Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
02.04.1987

Дочь: Сенникова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сенников Василий Анатольевич

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