Шевелёва Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1959
Отец: Шевелёв Юрий Петрович
Бракосочетание
26.01.1979
Рождение ребёнка
19.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенников Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
02.04.1987
Дочь: Сенникова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сенников Василий Анатольевич