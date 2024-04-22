Штонда Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения15.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1884 ст.
Отец: Штонда Федор Евсеевич
Мать: Штонда Анна Маркеловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
17.02.1909
Мать ребёнка: Штонда Надежда Павловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Штонда Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Штонда Надежда Павловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Штонда Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Штонда Надежда Павловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штонда Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно