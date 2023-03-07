Нагибин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1897 ст.
Дата смерти19.07.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1897 ст.
Отец: Нагибин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Губарева Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Нагибина Агрипина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1971
Самофаловка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область