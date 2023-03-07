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Нагибин Алексей Александрович

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Место рождения

Федоровская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.10.1897 ст.

Дата смерти

19.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1897 ст.

Отец: Нагибин Александр

Мать: не указана

Федоровская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Губарева Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Нагибина Агрипина Алексеевна

Федоровская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагибина Агрипина Алексеевна

Смерть
19.07.1971
Самофаловка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
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