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Макаров Агей Федорович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1723

Дата смерти

26.06.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Макаров Федор Васильевич

Мать: Макарова (Башлыкова) Аграфена Павловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: Ревизская сказка за 1745 год, село Ломовое (РГАДА , ф.350, оп.2, д.1403, Л.685, №24103)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Макаров Спиридон Агеевич

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Макаров Федот Агеевич

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Макаров Самуил Агеевич

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Макарова Фекла Агеевна

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Макаров Калина Агеевич

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Макаров Меркул Агеевич

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Макаров Харитон Агеевич

Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Смерть
26.06.1801
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №2, метрическая книга за 1801 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Раненбургская округа, Рязанская епархия

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