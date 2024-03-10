Макаров Агей Федорович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти26.06.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1723
Рождение: Ревизская сказка за 1745 год, село Ломовое (РГАДА , ф.350, оп.2, д.1403, Л.685, №24103)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Макарова Фекла Агеевна
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Смерть
26.06.1801
Смерть: запись о смерти №2, метрическая книга за 1801 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Раненбургская округа, Рязанская епархия