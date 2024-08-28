Бухнер (Гаммершмидт) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти10.07.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
26.11.1840
Муж: Бухнер Петер
зап.37
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
10.02.1845
Дочь: (Бухнер) Мария Цецилия
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
09.06.1846
Сын: Бухнер Георг
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
04.09.1848
Сын: Бухнер Иоганнес
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
12.02.1851
Сын: Бухнер Давид
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Бухнер Иоганн Петр
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Рождение ребёнка
25.02.1859
Сын: Бухнер Михаель
Отец ребёнка: Бухнер Петер
Смерть
10.07.1861