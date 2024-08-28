Бухнер (Гаммершмидт) Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухнер (Гаммершмидт) Анна Мария

Бухнер (Гаммершмидт) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.07.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гаммершмидт Иоганнес

Мать: Гаммершмидт (Мартель) Елизабет

Бракосочетание
26.11.1840

Муж: Бухнер Петер

зап.37
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
10.02.1845

Дочь: (Бухнер) Мария Цецилия

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
09.06.1846

Сын: Бухнер Георг

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
04.09.1848

Сын: Бухнер Иоганнес

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
12.02.1851

Сын: Бухнер Давид

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Бухнер Иоганн Петр

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Рождение ребёнка
25.02.1859

Сын: Бухнер Михаель

Отец ребёнка: Бухнер Петер

Смерть
10.07.1861

Мы используем куки для улучшения работы сайта.