Гуляева (Кузнецова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Кузнецова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.08.1911

Дата смерти

21.01.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1911

Отец: Кузнецов Николай

Мать: не указана

с. Петровка, Калачевский район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Александр Павлович

Смерть
21.01.2010
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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