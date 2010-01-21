Гуляева (Кузнецова) Антонина Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.08.1911
Дата смерти21.01.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1911
Отец: Кузнецов Николай
Мать: не указана
с. Петровка, Калачевский район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуляев Александр Павлович
Смерть
21.01.2010
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область