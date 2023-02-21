Никулина (Дворянинова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1899
Дата смерти18.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1921
Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1929
Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1931
Дочь: Красильникова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1934
Дочь: Попова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1983