Никулина (Дворянинова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина (Дворянинова) Александра Ивановна

Никулина (Дворянинова) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1899

Дата смерти

18.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1921

Сын: Никулин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.03.1929

Сын: Никулин Василий Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.05.1931

Дочь: Красильникова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.01.1934

Дочь: Попова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Петр Михайлович

Смерть
18.10.1983
Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close