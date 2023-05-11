Демин Алексей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Алексей Игнатьевич

Демин Алексей Игнатьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.05.1891

Дата смерти

После 25.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891

Отец: Демин-Кириллин Игнат Кириллович

Мать: Демина-Кириллина Анна Герасимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1912

Жена: Демина Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Демин Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1918

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.01.1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close