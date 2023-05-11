Демин Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1891
Дата смертиПосле 25.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891
Крещение
31.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1912
Рождение ребёнка
02.08.1913
Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.1918
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Демина Александра Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.01.1918