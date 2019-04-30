von Akerman Achim* Gerd — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Akerman Achim* Gerd

von Akerman Achim* Gerd

Место рождения

Riga, Riga Latvia

Дата рождения

30.04.1909

Дата смерти

04.05.1945

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1909

Отец: Von Akerman Erwin Platon

Мать: Von Arnim Ottilie Elvira

Riga, Riga Latvia
Бракосочетание
27.09.1942

Жена: Von Winterfeld Rosemarie

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Von Winterfeld Rosemarie

Работа или профессия
Неизвестно
kirjanik, filoloog
Смерть
04.05.1945
Schneidemühl
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close