von Akerman Achim* Gerd
Место рожденияRiga, Riga Latvia
Дата рождения30.04.1909
Дата смерти04.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1909
Отец: Von Akerman Erwin Platon
Мать: Von Arnim Ottilie Elvira
Riga, Riga Latvia
Бракосочетание
27.09.1942
Жена: Von Winterfeld Rosemarie
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Von Winterfeld Rosemarie
Работа или профессия
Неизвестно
kirjanik, filoloog
Смерть
04.05.1945
Schneidemühl