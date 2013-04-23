Надежичева (Метелева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежичева (Метелева) Нина

Надежичева (Метелева) Нина

Место рождения

д.Кладовка Вологодская область

Дата рождения

08.11.1928

Дата смерти

23.04.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928

Отец: Метелев Павел

Мать: Метелева Мария

д.Кладовка Вологодская область
Бракосочетание
1952

Муж: Надежичев Михаил

г. Вологда
Рождение ребёнка
29.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Михаил

г. Галич Костромской обл.
Рождение ребёнка
11.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Михаил

пос. Скалино Вологодская обл.а
Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надежичев Михаил

п.Аму-Дарья Ходжамбаского района
Смерть
23.04.2013
Буй
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Буй
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close