Надежичева (Метелева) Нина
Место рожденияд.Кладовка Вологодская область
Дата рождения08.11.1928
Дата смерти23.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928
Отец: Метелев Павел
Мать: Метелева Мария
д.Кладовка Вологодская область
Бракосочетание
1952
Муж: Надежичев Михаил
г. Вологда
Рождение ребёнка
29.09.1953
г. Галич Костромской обл.
Рождение ребёнка
11.06.1957
пос. Скалино Вологодская обл.а
Рождение ребёнка
19.12.1958
п.Аму-Дарья Ходжамбаского района
Смерть
23.04.2013
Буй
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Буй