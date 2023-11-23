Архипова (Федосеева) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Федосеева) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Федосеев Александр

Мать: (Зайцева) Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Андрей

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Андрей

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Андрей

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