Архипова (Федосеева) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Федосеев Александр
Мать: (Зайцева) Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Андрей
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Андрей
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Андрей