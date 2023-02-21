Кретинин Николай Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинин Николай Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кретинин Кондратий Петрович

Мать: Кретинина ?

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кретинина Зоя Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кретинина Зоя Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кретинина Зоя Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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