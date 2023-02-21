Кретинин Николай Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кретинин Кондратий Петрович
Мать: Кретинина ?
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кретинина Зоя Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кретинина Зоя Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно