Шабашова (Антонова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабашова (Антонова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1931

Дата смерти

17.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1931

Отец: Антонов Пётр Васильевич

Мать: Антонова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Дочь: Ушакова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Чеботарёв Владимир

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
27.03.1963

Сын: Шабашов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шабашов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабашов Николай

Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Смерть
17.10.1978
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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