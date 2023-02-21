Шабашова (Антонова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1931
Дата смерти17.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1931
Отец: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1953
Дочь: Ушакова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Чеботарёв Владимир
Рождение ребёнка
27.03.1963
Сын: Шабашов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шабашов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеботарёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабашов Николай
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1978