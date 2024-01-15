Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1929
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Кивал Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Левицкий Геннадий
Рождение ребёнка
26.03.1961
Дочь: Игумнова Евгения Геннадьевна
Отец ребёнка: Левицкий Геннадий
Рождение ребёнка
28.02.1964
Сын: Левицкий Иван Геннадьевич
Отец ребёнка: Левицкий Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левицкий Геннадий
Смерть
Неизвестно