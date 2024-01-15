Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая (Кудрявцева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1929

Отец: Кудрявцев Иван Григорьевич

Мать: Кудрвцева Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Кивал Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Левицкий Геннадий

Рождение ребёнка
26.03.1961

Дочь: Игумнова Евгения Геннадьевна

Отец ребёнка: Левицкий Геннадий

Рождение ребёнка
28.02.1964

Сын: Левицкий Иван Геннадьевич

Отец ребёнка: Левицкий Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левицкий Геннадий

Смерть
Неизвестно
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