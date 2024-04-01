Тарасова (Курочкина) Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1902
Дата смерти17.04.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарасова) Нюра Андреевна
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.04.1991
Похороны
Неизвестно