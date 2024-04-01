Тарасова (Курочкина) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Курочкина) Анна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1902

Дата смерти

17.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1902

Отец: Курочкин Леонтий Иванович

Мать: Курочкина (Краснова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарасова) Нюра Андреевна

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.04.1991
Похороны
Неизвестно

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