Полынцева Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полынцев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полынцев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно