Полынцева Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцева Тамара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полынцев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полынцев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынцев Николай Михайлович

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