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Ксынкин Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Ксынкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
29.10.1920

Дочь: Ксынкина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
15.03.1923

Сын: Ксынкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Ксынкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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