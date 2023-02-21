Ксынкин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Ксынкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
29.10.1920
Дочь: Ксынкина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
15.03.1923
Сын: Ксынкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
12.07.1928
Мать ребёнка: Ксынкина Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно