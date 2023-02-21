Антонов Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Рождение ребёнка
07.06.2010
Дочь: Антонова Ксения Романовна
Мать ребёнка: Антонова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
28.03.2012
Мать ребёнка: Антонова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
23.04.2021
Мать ребёнка: Антонова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно