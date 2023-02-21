Антонов Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Роман Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: Антонов Николай Александрович

Мать: Антонова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
07.06.2010

Дочь: Антонова Ксения Романовна

Мать ребёнка: Антонова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.03.2012

Сын: Антонов Максим Романович

Мать ребёнка: Антонова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
23.04.2021

Сын: Антонов Роман Романович

Мать ребёнка: Антонова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Ольга Александровна

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