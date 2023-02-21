Костромина (Боярчикова) Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Боярчикова) Галина Егоровна

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Место рождения

База № 2 Карагинский район Камчатской области

Дата рождения

01.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

База № 2 Карагинский район Камчатской области
Бракосочетание
25.01.1963

Муж: Костромин Виктор Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 68 от 25.01.1963г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
18.11.1963

Сын: Костромин Валентин Викторович

Отец ребёнка: Костромин Виктор Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Костромин Виталий Викторович

Отец ребёнка: Костромин Виктор Григорьевич

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