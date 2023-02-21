Костромина (Боярчикова) Галина Егоровна
Место рожденияБаза № 2 Карагинский район Камчатской области
Дата рождения01.10.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
База № 2 Карагинский район Камчатской области
Бракосочетание
25.01.1963
Запись акта о регистрации брака № 68 от 25.01.1963г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
18.11.1963
Сын: Костромин Валентин Викторович
Отец ребёнка: Костромин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Костромин Виталий Викторович
Отец ребёнка: Костромин Виктор Григорьевич