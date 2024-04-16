Ренье (Майнгардт) Отилья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренье (Майнгардт) Отилья

Место рождения

Александровка, Россия

Дата рождения

25.09.1904

Дата смерти

30.12.1978

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904

Отец: Майнгардт Генрих

Мать: Майнгардт (Зиннер) Луиза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ренье Филипп

Рождение ребёнка
14.08.1924

Сын: Ренье Филипп

Отец ребёнка: Ренье Филипп

Рождение ребёнка
10.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренье Филипп

Рождение ребёнка
22.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренье Филипп

Рождение ребёнка
28.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренье Филипп

Рождение ребёнка
15.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренье Филипп

Смерть
30.12.1978
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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