Ренье (Майнгардт) Отилья
Место рожденияАлександровка, Россия
Дата рождения25.09.1904
Дата смерти30.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1904
Отец: Майнгардт Генрих
Мать: Майнгардт (Зиннер) Луиза
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ренье Филипп
Рождение ребёнка
14.08.1924
Сын: Ренье Филипп
Отец ребёнка: Ренье Филипп
Рождение ребёнка
10.06.1926
Рождение ребёнка
22.10.1927
Рождение ребёнка
28.09.1935
Рождение ребёнка
15.07.1942
Смерть
30.12.1978
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости