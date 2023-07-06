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Смирнова Зоя Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Смирнов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Смирнов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
15.04.1981

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