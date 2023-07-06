Смирнова Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Сын: Смирнов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Смирнов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Владимирович
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
15.04.1981