Басов Федр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1930
Сын: Басов Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Полина
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полина
Смерть
Неизвестно