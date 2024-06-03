Султанбеков Султанбек Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбеков Султанбек Магомедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1976

Отец: Султанбеков Магомед Султанбекович

Мать: Сагитова Райганат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанбекова Саида Султанбековна

Мать ребёнка: Раджабова Бакулай Абдуллаевна

Рождение ребёнка
12.08.2003

Дочь: Султанбекова Наида Султанбековна

Мать ребёнка: Раджабова Бакулай Абдуллаевна

Рождение ребёнка
24.03.2013

Дочь: Султанбекова Патимат Султанбековна

Мать ребёнка: Раджабова Бакулай Абдуллаевна

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