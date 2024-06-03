Султанбеков Султанбек Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанбекова Саида Султанбековна
Мать ребёнка: Раджабова Бакулай Абдуллаевна
Рождение ребёнка
12.08.2003
Дочь: Султанбекова Наида Султанбековна
Мать ребёнка: Раджабова Бакулай Абдуллаевна
Рождение ребёнка
24.03.2013
Дочь: Султанбекова Патимат Султанбековна
Мать ребёнка: Раджабова Бакулай Абдуллаевна