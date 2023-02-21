Хапков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Хапков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Хапков Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ершова Ольга

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кочетова Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Хапков Иван

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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