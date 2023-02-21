Хапков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Хапков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хапков Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ершова Ольга
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кочетова Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Хапков Иван
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно