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Портнягин Сергей Николаевич

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Место рождения

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.08.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Портнягина Лариса Александровна

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнягина Лариса Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Познакомились в Сузуне. Когда поженились, поехали в г. Стрижевой. Там же развелись. Лариса с дочерью Олей переехали в Сузун. В 1997 г. Лариса с Сергеем снова сошлись в г. Томске.
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