Портнягин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Портнягина Лариса Александровна
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Познакомились в Сузуне. Когда поженились, поехали в г. Стрижевой. Там же развелись. Лариса с дочерью Олей переехали в Сузун. В 1997 г. Лариса с Сергеем снова сошлись в г. Томске.