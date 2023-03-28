Бубнов Николай Иванович
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Мошковский район деревня Мошнино
Дата рождения28.09.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Новосибирская область, Мошковский район деревня Мошнино
Рождение ребёнка
10.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубнова Мария Степановна
Кыргызстан, Иссык-Атинский район село Кен-Булунь