Бубнов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Николай Иванович

Бубнов Николай Иванович

Место рождения

Россия, Новосибирская область, Мошковский район деревня Мошнино

Дата рождения

28.09.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Новосибирская область, Мошковский район деревня Мошнино
Рождение ребёнка
10.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Мария Степановна

Кыргызстан, Иссык-Атинский район село Кен-Булунь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close