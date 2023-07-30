Шевердак Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1932
Дата смерти27.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
Отец: не указан
Мать: Давыденко Домна
Рождение ребёнка
04.11.1954
Дочь: Шевердак Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1956
Дочь: Селиванова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шевердак (Шалашова) Нина Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1959
Дочь: Шевердак Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.1977