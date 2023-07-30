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Шевердак Василий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

27.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: не указан

Мать: Давыденко Домна

Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Шевердак Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1956

Дочь: Селиванова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Шевердак (Шалашова) Нина Павловна

Рождение ребёнка
06.11.1959

Дочь: Шевердак Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.1977

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