Устимов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 05.09.1910
Дата смертиВычислено 18.02.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 05.09.1910
Отец: Устинов Михаил
Мать: не указана
Место жительства
С 1910
Рождение ребёнка
19.08.1938
Сын: Устимов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Наталья Харлантьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 01.12.1941
Сын: Устинов Аркадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 25.08.1946
Сын: Устимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Устимова Наталья Харлантьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Вычислено 18.02.1991