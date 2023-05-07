Устимов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 05.09.1910

Дата смерти

Вычислено 18.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 05.09.1910

Отец: Устинов Михаил

Мать: не указана

Место жительства
С 1910
Рождение ребёнка
19.08.1938

Сын: Устимов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Наталья Харлантьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 01.12.1941

Сын: Устинов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 25.08.1946

Сын: Устимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Устимова Наталья Харлантьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Вычислено 18.02.1991
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