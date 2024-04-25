Федорова Н... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Н...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
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Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Федорова Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Федорова) Анна?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Федоров Павел

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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