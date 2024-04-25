Федорова Н...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Федорова Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Федорова) Анна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Федоров Павел
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно