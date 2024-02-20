Тулатова (Текаева) Аминат (Минка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулатова (Текаева) Аминат (Минка)

Тулатова (Текаева) Аминат (Минка)

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: Текаев Азо

Мать: Текаева Аба

Россия
Рождение ребёнка
20.08.1929

Сын: Тулатов Сосланбек

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тулатов Гасан

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Рождение ребёнка
1932

Сын: Тулатов Мамед

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Рождение ребёнка
27.11.1936

Дочь: Караева Мадина

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Рождение ребёнка
30.05.1938

Дочь: Доцоева Неля

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Нахичевань, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Борис

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Чермен

Отец ребёнка: Тулатов Бекир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Бекир

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close