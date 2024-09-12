Шалыгин Яков Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1896 ст.
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1902 ст.
Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.
Дочь: (Шалыгина) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
05.07.1910 ст.
Дочь: (Шалыгина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1914 ст.
Дочь: (Шалыгина) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.
Сын: Шалыгин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна
Смерть
Неизвестно