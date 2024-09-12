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Шалыгин Яков Степанович

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
01.07.1896 ст.

Жена: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1902 ст.

Сын: Шалыгин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.

Дочь: (Шалыгина) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.07.1910 ст.

Дочь: (Шалыгина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.12.1914 ст.

Дочь: (Шалыгина) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.

Сын: Шалыгин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Шалыгина (Илясова) Соломония Андреевна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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